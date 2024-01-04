Это был первый день обучения: в школе Айовы произошла массовая стрельба

В старшей школе в штате Айова в США произошла массовая стрельба. Это был первый день обучения после каникул.

4 января в школе в городке Перри был первый учебный день после праздников. В учебном заведении, где произошла стрельба, обучаются около 1 700 учеников.

Смотрите также В Днепропетровской области мужчина расстрелял авто из автомата: погиб водитель, преступника разыскивают

К транспортировке раненых привлекли вертолеты

Полиции поступило сообщение о стрельбе в школе примерно в 7:37 утра по местному времени. Шериф округа Даллас Адам Инфанте рассказал, что офицер прибыл в школу через 7 минут и обнаружил многих пострадавших от огнестрельного оружия.

Стрельба состоялась до начала учебного дня, так что в здании было еще очень мало студентов и преподавателей. По мнению полиции, это спасло многие жизни, ведь четверг был первым учебным днем после зимних каникул.

На месте уже работают экстренные службы. Для транспортировки пострадавших с огнестрельными травмами привлекли вертолеты.

Что известно о жертвах и раненых

Официально полиция не сообщала количество жертв и раненых, однако по данным издания Mirror два человека погибли, еще 10 получили огнестрельные ранения. По свидетельствам очевидцев, сам стрелок тоже погиб.

В то же время шериф сообщил, что полиция установила личность предполагаемого стрелка, но не сообщил никаких дополнительных подробностей о подозреваемом.

По данным полиции сейчас на месте безопасно.

По данным ФБР, на место происшествия прибыл постоянный агент ФБР в офисе в Де-Мойне, чтобы помочь отделу уголовных расследований штата Айова. На месте также находится Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

Генеральный прокурор США уже проинформирован об инциденте.

Что известно о стрельбе в Праге