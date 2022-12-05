Конфликт довел до применения оружия: во Львове мужчина устроил стрельбу в ресторане

5 декабря 2022, 16:52
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Полиция Львовской области

В ночь на 4 декабря в центре Львова произошла стрельба. Произошло это в ресторане "Евроотеля", расположенном по улице Тершаковцев.

Что известно о стрельбе

Как сообщили правоохранители, около 04:00 им поступило сообщение, что в одной из гостиниц города мужчина грубо нарушает общественный порядок и угрожает людям оружием. Выхватил оружие 24-летний житель Днепра.

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По данным полиции, произошло это в результате конфликта между двумя компаниями. Тогда мужчина выхватил пистолет и выстрелил из него. К счастью, в результате этого никто не пострадал. Более того, стрелка уже задержали.

Стрелку грозит лишение свободы

Правоохранители на месте происшествия изъяли:

  • устройство для отстрела резиновых пуль "Форт-12Р" и патроны к нему,
  • раскладной нож.

Все это оружие уже направлено на соответствующую экспертизу, а его владельцу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно ч.4 ст.296 УКУ "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия", мужчине теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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Автор: Юлія Якубова