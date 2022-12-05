Конфликт довел до применения оружия: во Львове мужчина устроил стрельбу в ресторане
Источник:Полиция Львовской области
В ночь на 4 декабря в центре Львова произошла стрельба. Произошло это в ресторане "Евроотеля", расположенном по улице Тершаковцев.
Что известно о стрельбе
Как сообщили правоохранители, около 04:00 им поступило сообщение, что в одной из гостиниц города мужчина грубо нарушает общественный порядок и угрожает людям оружием. Выхватил оружие 24-летний житель Днепра.
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По данным полиции, произошло это в результате конфликта между двумя компаниями. Тогда мужчина выхватил пистолет и выстрелил из него. К счастью, в результате этого никто не пострадал. Более того, стрелка уже задержали.
Стрелку грозит лишение свободы
Правоохранители на месте происшествия изъяли:
- устройство для отстрела резиновых пуль "Форт-12Р" и патроны к нему,
- раскладной нож.
Все это оружие уже направлено на соответствующую экспертизу, а его владельцу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно ч.4 ст.296 УКУ "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия", мужчине теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.
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