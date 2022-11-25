Начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко отчитался о работе правоохранителей с 24 февраля. Он подчеркнул, что сейчас каждый находится на своем месте и приближает нашу победу.

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Результаты работы полицейских за 9 месяцев войны

Обработали более 6 миллионов обращений граждан.

В пределах 114 тысяч уголовных дел сообщили о подозрениях.

Начали расследовать 45 190 уголовных преступлений, совершенных российскими военными.

Открыли более 2 тысяч уголовных производств за коллаборационизм.

Задокументировали более 58 тысяч имущественных преступлений, из которых более 56 тысяч составляют кражи. В настоящее время удалось установить около 14 тысяч подозреваемых.

На блокпостах обнаружили 705 человек и 2,6 тысяч автомобилей, находившихся в розыске.

Нашли 7718 пропавших детей. Сейчас 323 ребенка еще разыскивают.

Заблокировали более 17 тысяч вражеских информационных каналов, которые распространяли фейки более чем на 260 миллионов подписчиков.

Кстати, полицейские также вовлечены в разминирование территорий. Они уже осмотрели около 15 тысяч гектаров и изъяли 147 тысяч боеприпасов. Взрывотехники уничтожили 48 тысяч взрывоопасных предметов.

Обратите внимание! С 24 февраля количество ДТП в Украине уменьшилось в 1,8 раза. В общей сложности правоохранители зафиксировали 85,5 тысяч аварий. В то же время смертей на дорогах стало меньше на 17%.

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