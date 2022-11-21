Освободить его удалось лишь через несколько лет. А все – из-за долговой кабалы.
На тему Забил мужчину кулаками, а женщину порезал скальпелем: двойное убийство в Одесской области
Не только плен
Как сообщили правоохранители, пострадавшего в долговую яму втянули незаконно, под предлогом якобы несвоевременного ремонта автомобилей. После чего угрожали и расправой. Чтобы выплатить долги, мужчина был вынужден безвозмездно работать. Более того, это продолжалось даже после начала полномасштабного вторжения России.
Известно, что кроме трудового рабства владелец СТО:
- применял к мужчине физическое насилие,
- содержал в бесчеловечных условиях,
- отобрал телефон и документы,
- заставил путем угроз и шантажа переписать на себя дом.
Только в июле 2022 года пострадавшему удалось убежать. Однако владелец СТО его нашел и вернул обратно в плен.
Мужчину содержали в трудовом рабстве: видео
Что угрожает владельцу СТО
Разоблачить преступную деятельность и освободить 37-летнего мужчину удалось при силовой поддержке спецназовцев работникам:
- управления миграционной полиции,
- Броварского управления полиции Киевской области.
Злоумышленнику сейчас сообщили о подозрении по факту торговли людьми. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Стоит посмотреть – СБУ обезвредила российских агентов в Николаеве: видео