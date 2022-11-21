Звільнити його вдалося лише через декілька років. А все – через боргову кабалу.

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Не лише полон

Як повідомили правоохоронці, потерпілого у боргову яму втягнули незаконно, під приводом буцімто невчасного ремонту автомобілів. Після чого погрожували й розправою. Щоб виплатити борги, чоловік був вимушений безоплатно працювати. Ба більше, це продовжувалося навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відомо, що окрім трудового рабства власник СТО:

застосовував до чоловіка фізичне насилля,

утримував у нелюдських умовах,

відібрав телефон та документи,

змусив шляхом погроз та шантажу переписати на себе будинок.

Лише у липні 2022 року постраждалому вдалося втекти. Однак власник СТО його знайшов та повернув назад до полону.

Чоловіка утримували у трудовому рабстві: відео

Що загрожує власнику СТО

Викрити злочинну діяльність та звільнити 37-річного чоловіка вдалося за силової підтримки спецпризначенців працівникам:

управління міграційної поліції,

Броварського управління поліції Київщини.

Зловмиснику зараз повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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