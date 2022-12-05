Конфлікт довів до застосування зброї: у Львові чоловік влаштував стрілянину в ресторані
Джерело:Поліція Львівської області
У ніч на 4 грудня у центрі Львова відбулася стрілянина. Трапилося це у ресторані "Євроготелю", розташованому по вулиці Тершаківців.
Що відомо про стрілянину
Як повідомили правоохоронці, близько 04:00 їм надійшло повідомлення, що в одному з готелів міста чоловік грубо порушує громадський порядок та погрожує людям зброєю. Вихватив зброю 24-річний мешканець Дніпра.
До теми У США в супермаркеті сталась стрілянина: повідомляють про багато жертв
За даними поліції, трапилося це внаслідок конфлікту між двома компаніями. Саме тоді чоловік вихопив пістолет та вистрілив з нього. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав. Ба більше, стрільця уже затримали.
Стрілку загрожує позбавлення волі
Правоохоронці на місці події вилучили:
- пристрій для відстрілу гумових куль "Форт-12Р" та набої до нього,
- розкладний ніж.
Уся ця зброя уже скерована на відповідну експертизу, а її власнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Згідно зі ч.4 ст.296 ККУ "Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї" чоловікові тепер загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Наразі ж триває досудове розслідування. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.
Гучні затримання: останні новини
- У Києві сталось жорстоке вбивство. Там п'яний чоловік під час сварки зарізав свою дружину і намагався видати це за самогубство. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
- Також на Київщині наприкінці листопада затримали сучасного трудового рабовласника. Там власник СТО загнав у боргову кабалу власного працівника та роками утримував його у гаражі.
- Вбивцю також затримали й у Черкаській області. Там чоловік внаслідок побутового конфлікту жорстоко вбив свою 22-річну дружину у її день народження та намагався втекти від правосуддя. Однак його затримали. Тепер вбивці загрожує від 7 до 10 років в'язниці.