Конфлікт довів до застосування зброї: у Львові чоловік влаштував стрілянину в ресторані

У ніч на 4 грудня у центрі Львова відбулася стрілянина. Трапилося це у ресторані "Євроготелю", розташованому по вулиці Тершаківців.

Що відомо про стрілянину

Як повідомили правоохоронці, близько 04:00 їм надійшло повідомлення, що в одному з готелів міста чоловік грубо порушує громадський порядок та погрожує людям зброєю. Вихватив зброю 24-річний мешканець Дніпра.

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За даними поліції, трапилося це внаслідок конфлікту між двома компаніями. Саме тоді чоловік вихопив пістолет та вистрілив з нього. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав. Ба більше, стрільця уже затримали.

Стрілку загрожує позбавлення волі

Правоохоронці на місці події вилучили:

пристрій для відстрілу гумових куль "Форт-12Р" та набої до нього,

розкладний ніж.

Уся ця зброя уже скерована на відповідну експертизу, а її власнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Згідно зі ч.4 ст.296 ККУ "Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї" чоловікові тепер загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі ж триває досудове розслідування. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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