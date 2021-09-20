Студенты выпрыгивали из окон: в России устроили стрельбу в университете, есть погибшие

В России в Пермском государственном университете устроили стрельбу. Студенты выпрыгивали из окон и бежали. Стрелка задержали.

Стрельбу открыл неизвестный. В настоящее время сообщают, что есть пострадавшие и погибшие.

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Неизвестный открыл стрельбу в университете в городе Пермь

В Перми неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в телеграмме "Раньше всех. Ну почти" сообщили, что по предварительным данным, пострадали два человека.

На видео с места происшествия слышна стрельба и видно, как студенты выпрыгивают из окон и убегают.

Стрельба в университете в городе Пермь: смотрите видео

На кадрах с места происшествия слышны выстрелы: смотрите видео

Также предварительно известно, что преступник же забаррикадировался в 8 корпусе университета. В одном из телеграмм-каналов также опубликовали видео, где предположительно есть кадры со стрелком.

Кадры, на которых может быть стрелок: смотрите видео

Очевидцы сообщили изданию, что мужчина был в военной форме и стрелял из автомата. В пресс-службе университета рассказали, что стрельбу вели из травматического оружия.

Преступника задержали: в результате стрельбы погибли люди

Предварительно известно, что стрелка ликвидировали силовики.



Предполагаемый преступник, стрелявший в университете/ Фото "Медуза"

В телеграмм "112" написали, что "количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до пяти человек. Еще шесть пострадали". В российском министерстве сообщают о 10 пострадавших.

В МВД подтвердили задержание неизвестного, который устроил стрельбу в университете в Перми,

– написало российское издание.

Известно, что предпологаемый стрелок – 18-летний Тимур Бекмансуров. Молодой человек опубликовал детальные планы нападения на своей странице в соцсети и рассказал, что не принадлежит каким-либо экстремистским организациям и вынашивал свои планы давно. Уже есть признание стрелка, который рассказал, что якобы "думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал".

Вероятно, сейчас задержанный ранен. В университете занятия отменили.