Студенти вистрибують з вікон: у Росії влаштували стрілянину в університеті, є постраждалі
Джерело:"Медуза"
У російському Пермському державному університеті влаштували стрільбу. Студенти вистрибують з вікон та тікають.
Стрільбу відкрив невідомий. Наразі повідомляють, що є 2 постраждалих.
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Невідомий відкрив стрільбу в університеті в місті Перм
У Пермі невідомий відкрив стрілянину на території державного національного дослідницького університету,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у телеграмі "Раньше всех. Ну почти" повідомили, що за попередніми даними, постраждали двоє людей.
На відео з місця події чутно стрілянину й видно, як студенти вистрибують з вікон та тікають.
Стрілянина в університеті в місті Перм: дивіться відео
На кадрах з місця події чутно постріли: дивіться відео
Також попередньо відомо, що злочинець же забарикадувався в 8 корпусі університету. У одному з телеграм-каналів також опублікували відео, де ймовірно є кадри зі стрілком.
Кадри, на яких може бути стрілок: дивіться відео
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