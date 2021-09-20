Студенти вистрибують з вікон: у Росії влаштували стрілянину в університеті, є постраждалі

У російському Пермському державному університеті влаштували стрільбу. Студенти вистрибують з вікон та тікають.

Стрільбу відкрив невідомий. Наразі повідомляють, що є 2 постраждалих.

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Невідомий відкрив стрільбу в університеті в місті Перм

У Пермі невідомий відкрив стрілянину на території державного національного дослідницького університету,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у телеграмі "Раньше всех. Ну почти" повідомили, що за попередніми даними, постраждали двоє людей.

На відео з місця події чутно стрілянину й видно, як студенти вистрибують з вікон та тікають.

Стрілянина в університеті в місті Перм: дивіться відео

На кадрах з місця події чутно постріли: дивіться відео

Також попередньо відомо, що злочинець же забарикадувався в 8 корпусі університету. У одному з телеграм-каналів також опублікували відео, де ймовірно є кадри зі стрілком.

Кадри, на яких може бути стрілок: дивіться відео

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