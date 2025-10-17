Укр Рус
17 октября, 14:14
В ВМС рассказали, какой именно самолет Россия сбила над Крымом

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Военно-морские силы Украины сообщили, что российская ПВО сбила собственный истребитель Су-30СМ над Крымом во время отражения атаки беспилотников.
  • Экипаж самолета спасся путем катапультирования после возгорания двух двигателей.

Ночью 17 октября, отбиваясь от атаки беспилотников, российская ПВО сбила собственный самолет. В ВМС рассказали, что это за самолет.

Экипаж самолета смог спастись. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВМС Украины.

Какой самолет сбили россияне над Крымом?

Разведка ВМС Украины получила радиоперехват о возгорании двух двигателей и катапультировании экипажа российского истребителя Су-30СМ.

Самолет выполнял задание в западно-северной части временно оккупированного Крыма.

Вероятно, противник во время отражения атаки БпЛА с применением средств ПВО сбил собственный многоцелевой истребитель,
– прокомментировали в ВМС Украины.

Справка: Су-30СМ – российский двухместный истребитель поколения 4++. Индекс "СМ" означает "серийный модернизированный". Впервые модификация Су-30СМ поднялась в воздух в 2012 году. Стоимость одной единицы оценивают в 50 миллионов долларов.

Что известно о сбитии ликата России над Крымом?

  • Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом.

  • Он также отметил, что после ночной атаки беспилотников на полуостров там начался пожар на еще одной нефтебазе россиян. Вероятно, речь идет о нефтебазе в поселке Гвардейское.