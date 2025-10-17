Вночі 17 жовтня, відбиваючись від атаки безпілотників, російська ППО збила власний літак. У ВМС розповіли, що це за літак.

Екіпаж літака зміг врятуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВМС України.

Який літак збили росіяни над Кримом?

Розвідка ВМС України отримала радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу російського винищувача Су-30СМ.

Літак виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованого Криму.

Ймовірно, противник під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач,

– прокоментували у ВМС України.

Довідка: Су-30СМ – російський двомісний винищувач покоління 4++. Індекс "СМ" означає "серійний модернізований". Вперше модифікація Су-30СМ піднялася у повітря у 2012 році. Вартість однієї одиниці оцінюють у 50 мільйонів доларів.

Що відомо про збиття ліката Росії над Кримом?