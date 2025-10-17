У ВМС розповіли, який саме літак Росія збила над Кримом
- Військово-морські сили України повідомили, що російська ППО збила власний винищувач Су-30СМ над Кримом під час відбиття атаки безпілотників.
- Екіпаж літака врятувався шляхом катапультування після займання двох двигунів.
Вночі 17 жовтня, відбиваючись від атаки безпілотників, російська ППО збила власний літак. У ВМС розповіли, що це за літак.
Екіпаж літака зміг врятуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВМС України.
Дивіться також У Підмосков'ї солдат-строковик розстріляв трьох товаришів по службі
Який літак збили росіяни над Кримом?
Розвідка ВМС України отримала радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу російського винищувача Су-30СМ.
Літак виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованого Криму.
Ймовірно, противник під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач,
– прокоментували у ВМС України.
Довідка: Су-30СМ – російський двомісний винищувач покоління 4++. Індекс "СМ" означає "серійний модернізований". Вперше модифікація Су-30СМ піднялася у повітря у 2012 році. Вартість однієї одиниці оцінюють у 50 мільйонів доларів.
Що відомо про збиття ліката Росії над Кримом?
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни збили власний літак над тимчасово окупованим Кримом.
Він також зазначив, що після нічної атаки безпілотників на півострів там почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян. Ймовірно, йдеться про нафтобазу у селищі Гвардійське.