Інцидент стався у Наро-Фоминському районі Підмосков'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал Astra.

Що відомо про стрілянину між російськими солдатами у Підмосков'ї?

У військовій частині Наро-Фоминського району у Підмосков'ї російський військовий почав стріляти по своїх співслужбовцях. Загинули двоє солдатів, одного госпіталізували з важким пораненням.

Наразі невідомо, які були мотиви у нападника. За інформацією пропагандистського агентства ТАСС, на місці працює комісія головного управління командування ВКС Росії. Щодо нападника почали кримінальну справу.

Скільки вбивств скоюють російські військові у Росії?