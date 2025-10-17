Інцидент стався у Наро-Фоминському районі Підмосков'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал Astra.
Що відомо про стрілянину між російськими солдатами у Підмосков'ї?
У військовій частині Наро-Фоминського району у Підмосков'ї російський військовий почав стріляти по своїх співслужбовцях. Загинули двоє солдатів, одного госпіталізували з важким пораненням.
Наразі невідомо, які були мотиви у нападника. За інформацією пропагандистського агентства ТАСС, на місці працює комісія головного управління командування ВКС Росії. Щодо нападника почали кримінальну справу.
Скільки вбивств скоюють російські військові у Росії?
Російські військові, що повернулися з війни проти України, вбили щонайменше 294 особи в Росії.
Загалом було винесено 271 вирок. Найбільше за статтею про вбивство. D 110 злочинах загинуло 124 особи.