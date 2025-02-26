Таку інформацію наводять у ЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Настоящее Время".

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Що відомо про злочини російських військових

За даними видання, журналісти проаналізували вироки судів щодо учасників війни в Україні за шістьма кримінальними статтями.

Йдеться про вбивство, вбивство при перевищенні самооборони, заподіяння смерті з необережності, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть, схильність до вживання наркотиків, а також порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.

Загалом окупантам, які повернулися з фронту, було винесено 271 вирок. Найбільше з них винесено за статтею про вбивство. Зазначимо, що в 110 злочинах загинуло 124 особи.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року ЗМІ повідомляли про те, що після повернення з війни російські військові покалічили майже 227 росіян. Найчастіше такі злочини скоюють колишні в'язні, які пішли воювати, а тепер знову опинилися за ґратами.