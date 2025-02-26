Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що все може різко змінитись, якщо Путін кине Трампа і спробує виставити його дурнем, яким можна було маніпулювати, не збираючись насправді завершувати війну.

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Що демонструє Кремль заявою Лаврова?

Політолог звернув увагу, що очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що Росія не збирається завершувати війну по лінії розмежування, тому що в оновленій російській конституції вказано 4 області України (Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька).

За його логікою Україна може завтра внести половину Росії у свою Конституцію або провести референдум на території Курської області й приєднати 1 – 2 області до України. Але ми так не робимо,

– наголосив Рейтерович.

Хоча Лавров не є в Росії політиком, який ухвалює важливі рішення, але формально він міністр закордонних справ, а це рівень високопосадовця. Тож, за слів Рейтеровича, коли він таке озвучує, то проігнорувати американці це не можуть. Вони, на думку політолога, повинні поміркувати, що означають такі його заяви. Це, на погляд Рейтеровича, фактично виглядає як певний кидок.

Трамп говорить інше, що війну завершить, як мінімум, по лінії розмежування або, можливо, Україна поверне частину своїх територій, мабуть, маючи на увазі їх обмін на Курську область, яку зараз контролюють ЗСУ.

В цьому контексті росіяни вже передають Трампу "привіт", натякаючи на те, що в нього своя позиція, а в них – своя і від неї вони поки не збираються відступати,

– зазначив Рейтерович.

Політолог підсумував, що ситуація на політичній арені може змінюватись. Станом на сьогодні, з його слів, поки що долучати США до надання допомоги чи гарантій безпеки Україні Трамп не буде. Це, зі слів Рейтеровича, дуже важливий момент, який треба усвідомити.

Однак така позиція американського президента, за його переконанням, не заважає йому в майбутньому підписати з Україною численні угоди по постачання їй озброєння за гроші чи в кредит, чи по ленд-лізу. Рейтерович впевнений, що для Трампа такий варіант може бути дуже вигідний.

Нагадаємо, що очільник російського МЗС Сєргєй Лавров також заявив, що Росія проти розміщення на території України миротворчого контингенту, оскільки вважає, що такі дії тільки націлені на те, аби "конфлікт розігрівати й далі".

Зазначимо, що 27 лютого запланована чергова зустріч американської та російської сторін, цього разу діалог між ними відбудеться у Стамбулі (Туреччина). Лавров заявив, що планується обговорити проблеми в діяльності посольств. Попередня зустріч представників США та Росії пройшла 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).