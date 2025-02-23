Президент України пояснив, на що ми можемо обміняти Курську область. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на пресконференції.

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Що буде, якщо Росія не погодиться

Володимир Зеленський наголосив, що курську область не варто записувати до наших територій, адже Україну цікавлять тільки свої території.

І у будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість обміняти її на наші території,

– підкреслив президент.

Він висловив впевненість, що коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності і питання тих чи інших кроків, то нам це допоможе.

Раніше на пресконференції зачепили цілу низку важливих питань. Зокрема, умови угоди про рідкоземельні копалини, а також конфлікт із Дональдом Трампом, який нещодавно розгорівся. за словами Володимира Зеленського, умови США стосовно угоди змінюються, адже перемовини тривають.