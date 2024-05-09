Суд избрал Коломойскому меру пресечения по делу о заказном убийстве

Вчера, 8 мая, Игорь Коломойский получил очередное подозрение. Сегодня Печерский районный суд Киева избрал бизнесмену меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.

Суд решил, что Коломойский будет находиться под стражей до 7 июля 2024 года без права внесения залога.

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По данным следствия, в 2003 году бизнесмен заказал покушение на директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко. Сейчас Офис генпрокурора проводит "неотложные следственные действия", чтобы разоблачить всех причастных к преступлению.