Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для Игоря Коломойского. Это произошло во вторник, 25 ноября.
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Сколько Коломойский будет сидеть в СИЗО
Согласно решению суда, олигарх будет находиться в СИЗО до 26 января 2024 года. При этом у него есть возможность выйти под залог. Его размер сейчас составляет 3 миллиарда 712 тысяч гривен.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины. Адвокаты Коломойского могут подать апелляцию.
До этого Коломойскому продлевали срок пребывания в СИЗО до 2 декабря 2023 года.
Последние новости о Коломойском
- Недавно бизнесмен отказался от корпоративных прав на медиахолдинг 1+1 media. Он передал их гендиректору Ярославу Пахольчуку.
- Как сообщалось ранее, Коломойский больше не владеет долей в компании JKX. Олигарх был опосредованным владельцем компании Eclairs Group Limited, однако теперь эта фирма стала государственной собственностью Великобритании.
- Не так давно стало известно, что Московский арбитражный суд лишил Коломойского корпоративных прав на российские активы. Речь идет о компаниях Adygea Gas BV и Page Gas Ltd.