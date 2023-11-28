Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для Игоря Коломойского. Это произошло во вторник, 25 ноября.

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Сколько Коломойский будет сидеть в СИЗО

Согласно решению суда, олигарх будет находиться в СИЗО до 26 января 2024 года. При этом у него есть возможность выйти под залог. Его размер сейчас составляет 3 миллиарда 712 тысяч гривен.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины. Адвокаты Коломойского могут подать апелляцию.

До этого Коломойскому продлевали срок пребывания в СИЗО до 2 декабря 2023 года.

Обратите внимание! Коломойский получил 3 подозрения. По данным СБУ, он и его сообщники могли создать схему с внесением фейковых денег в банк и легализацией фиктивных активов.

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