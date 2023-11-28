Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу для Ігоря Коломойського. Це сталося у вівторок, 25 листопада.

Читайте також Справа Коломойського: суд ухвалив рішення щодо досудового розслідування

Скільки Коломойський сидітиме у СІЗО

Згідно із рішенням суду, олігарх перебуватиме у СІЗО до 26 січня 2024 року. При цьому він має можливість вийти під заставу. Її розмір зараз складає 3 мільярди 712 тисяч гривень.

Таким чином, суд задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки України. Адвокати Коломойського мають можливість подати апеляцію.

До цього Коломойському продовжували термін перебування у СІЗО до 2 грудня 2023 року.

Зверніть увагу! Коломойський отримав 3 підозри. За даними СБУ, він та його спільники могли створити схему з внесенням фейкових грошей у банк та легалізацією фіктивних активів.

Останні новини про Коломойського