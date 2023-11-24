Арбітражний суд Московської області, 16 листопада 2023 року, позбавив компанії Adygea Gas B.V. та Page Gas Ltd, що входять до британської групи JKX Oil & Gas Ігоря Коломойського, корпоративних прав на російські активи. Про це стало відомо із заяви компанії.

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JKX також повідомила, що має широкий спектр акціонерів, серед яких понад 800 інвесторів з Європейського Союзу та Великої Британії. Вона буде вживати всіх можливих заходів для захисту своїх інтересів, включаючи судові процедури, які, на її думку, відповідатимуть інтересам компанії.

Деталі рішення суду

Права, які нібито призупинені, включають право відповідних компаній Групи брати участь у загальних зборах, отримувати розподілену частину чистого прибутку, припиняти діяльність, обмежувати повноваження чинного генерального директора або відчужувати свою частку.

Учора було оприлюднено судове рішення арбітражного суду московської області, яким було позбавлено компанії Adygea Gas B.V. та Page Gas Ltd, які входять до групи компаній JKX Oil & Gas Ltd», їх прав як учасників ТОВ «Южгазэнерджи», на участь у компанії «Южгазэнерджи» (Нафтогазові активи Групи JKX Oil & Gas у Росії), зокрема щодо прав розпорядження долями в «Южгазэнерджи» та прав на виплату розподіленого чистого прибутку,

– зазначається в повідомленні компанії.

Підставою для рішення суд вказав неодноразові публічні заяви компанії про намір припинити свою діяльність на території Росії, втрату контролю над російськими дочірніми підприємствами та дотримання всіх обмежень, пов'язаних із санкціями проти Росії.