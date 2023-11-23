Мовиться про справу про заволодіння Коломойським коштів "Приватбанку". Суд продовжив досудове розслідування до 2 березня 2024 року включно.

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Адвокати Коломойського просили не задовольняти клопотання прокурор

Прокурори попросили продовження досудового розслідування, пояснивши, що необхідно більше часу, щоб опитати підозрюваних у кримінальному провадженні, у тому числі Коломойського, провести слідчі експерименти, судово-економічні експертизи, провести допити свідків, попитати службових осіб "Приватбанку" тощо.

Сторона захисту, зокрема адвокати Олег Пушкар та Олександр Лисак, просили не задовольняти клопотання прокурора про продовження досудового розслідування.

"Є документи, є фінансові операції, тож у цьому обсяг доказів зводиться не до показів свідків, а до розрахункових операцій", – сказав Лисак.

Як інформує УНІАН, відповідна ухвала суду оскарженню не підлягає.

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