Український бізнесмен Ігор Коломойський залишиться під вартою Він пробуде там щонайменше до грудня 2023 року.

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Він може внести заставу

Сумнозвісний олігарх проведе у СІЗО свята. Поки вирок чинний до 2 грудня 2023 року. Водночас Коломойський може внести заставу.

Суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів бізнесмена та залишив його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,7 мільярда гривень.

Його адвокат заявив, що така сума для його підзахисного непосильна.

Клопотання захисту було пов'язане зі зміною запобіжного заходу через погіршення здоров'я олігарха. Суд залишився незворушним.

Справа Коломойського