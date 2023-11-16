Український бізнесмен Ігор Коломойський залишиться під вартою Він пробуде там щонайменше до грудня 2023 року.
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Він може внести заставу
Сумнозвісний олігарх проведе у СІЗО свята. Поки вирок чинний до 2 грудня 2023 року. Водночас Коломойський може внести заставу.
Суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів бізнесмена та залишив його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,7 мільярда гривень.
Його адвокат заявив, що така сума для його підзахисного непосильна.
Клопотання захисту було пов'язане зі зміною запобіжного заходу через погіршення здоров'я олігарха. Суд залишився незворушним.
Справа Коломойського
- Про підозри бізнесмену повідомили на початку вересня. Зокрема, 15 вересня йому оголосили нову підозру – у незаконному збагаченні на суму у 5,8 мільярда гривень. Таким чином на той момент йому повідомили вже три підозри.
- Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
- Ігор Коломойський передав свої права на медіахолдинг "1+1" в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії. Про це мовилось в офіційній заяві олігарха. Стало відомо, що 23 жовтня 2023 року Ігор Коломойський, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній 1+1 media, передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії – Ярослава Пахольчука.
- "Приватбанк" 3 листопада виграв чергову справу проти Ігоря Коломойського. Цього разу державному банку вдалося відсудити сотні АЗС. Центральний апеляційний господарський суд став на сторону Приватбанку та скасував судову заборону на повернення 245 АЗС. Раніше ними на умовах лізингу володіли компанії, які належать до групи Ігоря Коломойського.