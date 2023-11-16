Украинский бизнесмен Игорь Коломойский останется под стражей Он пробудет там, по меньшей мере, до декабря 2023 года.

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Он может внести залог

Печально известный олигарх проведет в СИЗО праздники. Пока приговор вступил в силу до 2 декабря 2023 года. В то же время, Коломойский может внести залог.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов бизнесмена и оставил его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,7 миллиарда гривен.

Его адвокат заявил, что такая сумма для его подзащитного непосильна.

Ходатайство защиты было связано с изменением меры пресечения из-за ухудшения здоровья олигарха. Суд остался невозмутимым.

Дело Коломойского