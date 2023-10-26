Коломойский, подозреваемый в легализации незаконно полученного имущества, отказался от своих корпоративных прав на "1+1".

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Передача прав временная

Стало известно, что 23 октября 2023 года Игорь Коломойский, являющийся конечным бенефициаром группы компаний 1+1 media, передал свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании – Ярослава Пахольчука.

В то же время за олигархом и дальше будет оставаться решающий контроль над компанией.

Коломойский передал права временно – сроком на 5 лет в связи с необходимостью соблюдения принципов свободы слова и тем, что он не может полноценно осуществлять свои полномочия, поскольку находится под следствием.

Против Коломойского возбудили два дела