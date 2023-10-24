Адвокаты олигарха Игоря Коломойского ранее сообщали, что его лишили доступа к жизненно важным лекарствам. Поэтому защита подавала апелляцию об изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд решил оставить его в СИЗО.

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У Коломойского панкреатит и диабет

Наличие соответствующих диагнозов олигарх подтвердил в зале суда. Также он заявил, что не получает необходимого лечения на постоянной основе.

Адвокаты попросили о проведении независимого медицинского обследования. Также сторона защиты сообщила, что клиент может нуждаться в операции из-за камней в почках.

Сторона обвинения настаивала, что следствие еще не завершило необходимые процессуальные действия. Также они говорили о вероятном давлении на свидетелей.

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