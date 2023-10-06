6 октября в Киевском апелляционном суде стартовало рассмотрение апелляции. Она касается изменения меры пресечения, которую ранее назначили Игорю Коломойскому.

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Олигарх признал, что у него еще два паспорта

Судья спросила его, есть ли у него гражданство других государств. На это Игорь Коломойский утвердительно сказал "Да", а когда спросили, о каких именно идет речь, то добавил, что Израиля и Кипра.

Кроме того, судья спросила олигарха, ознакомился ли он с решением о лишении его гражданства Украины, о чем писали в СМИ. На это Коломойский ответил, что с решением не знаком.

Собственно, гражданство Украины для Игоря Коломойского было прекращено еще 17 июля 2022 года. Он отметил, что не получал уведомления об этом от миграционной службы.

По словам прокуроров, у Игоря Коломойского кроме внутреннего паспорта гражданина Израиля есть еще и заграничный. Это стало известно благодаря документам посольства Израиля в Украине.

Коломойский в суде традиционно отшучивался. Общаясь с журналистами в перерыве заявил, что никогда не скрывал, что у него три гражданства. Его спросили, как ему первая часть заседания, на что он ответил иронически.

На войне как на войне. Чего ожидаю? Мы не гидрометцентр,

– добавил Коломойский.

Кратко о деле Коломойского