Об этом стало известно с заседания Киевского апелляционного суда. Адвокаты бизнесмена не согласны с этим решением суда, а сам Коломойский будет оставаться в СИЗО, передает 24 Канал.

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Коломойскому не изменили меру пресечения

Судьи Киевского апелляционного суда решили не менять меру пресечения Игорю Коломойскому вместе с возможностью внесения денежного залога. Эта сумма составляет 3,89 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залогу. Адвокаты отметили, что они ожидали "несколько иного решения", а также добавили, что сейчас преступление Коломойского квалифицируют как "служебное преступление", а ранее его обвиняли в "преступлении против собственности".

В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против того, чтобы оно было открытым.