Про це стало відомо із засідання Київського апеляційного суду. Адвокати бізнесмена не погоджуються з цим рішенням суду, а сам Коломойський буде лишатися у СІЗО, передає 24 Канал.

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Коломойському не змінили запобіжку

Судді Київського апеляційного суду вирішили не змінювати запобіжний захід Ігорю Коломойському разом із можливістю внесення грошової застави. Ця сума складає 3,89 мільярда гривень.

Варто зазначити, що сторона захисту просила суд скасувати арешт з альтернативою застави. Адвокати зазначили, що вони очікували "трохи іншого рішення", а також додали, що зараз злочин Коломойського кваліфікують як "службовий злочин", натомість раніше його обвинувачували у "злочині проти власності".

Своєю чергою прокурор клопотав, щоб засідання проводили у закритому режимі. Однак адвокати були не проти, аби воно було відкритим.