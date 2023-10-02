В список экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, добавили еще ряд других украинских деятелей. Среди них – политики Арсен Аваков и Олег Ляшко, общественный и военный деятель Константин Гришин.

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Коломойского признали экстремистом

Российские оппозиционные источники отметили, что Коломойского и Ляшко внесли в так называемую "национальную часть" списка, куда обычно добавляют граждан России. Пока неизвестно, возбудили ли уже какие-то уголовные дела против олигарха в стране-агрессорке.

Справка: В перечень Росфинмониторинга попадают фигуранты дел по статьям об экстремизме и терроризме. К именам обвиняемых по террористическим статьям в списке добавляют отметку — звездочку. Такая отметка стоит против каждого украинского деятеля, внесенного в список.

В Украине Коломойскому вручили уже два подозрения

2 сентября олигарху вручили подозрение сразу по нескольким статьям. Ему инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем, и мошенничество. По данным следствия, Коломойский в течение 2013 – 2020 годов присвоил более полумиллиарда гривен. Он выводил их за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

В этот же день Коломойскому избрали меру пресечения. Районный суд Киева предложил выбор: либо заключение под стражу в течение двух месяцев, либо внесение альтернативного залога в размере 510 миллионов гривен. Поскольку олигарх отказался вносить залог, его отправили в СИЗО.

Тем временем бизнесмену сообщили о новом подозрении в завладении средствами "Приватбанка" на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен.

Позже стало известно, что прокуратура попросила увеличить сумму залога до 5,8 миллиарда гривен. Суд пошел на встречу и увеличил сумму залога до 3,8 миллиарда гривен. Впрочем, Коломойский и тогда не собирался ее вносить.

25 сентября Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию олигарха и оставил его под стражей. Известно, что Коломойского планировали брать на поруки ведущие "1+1". В частности, это экс-министр культуры Александр Ткаченко, СЭО канала Ярослав Пахольчук, телеведущий Юрий Горбунов.