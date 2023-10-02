До переліку екстремістів, який веде Росфінмоніторинг, додали ще низку інших українських діячів. Серед них – політики Арсен Аваков та Олег Ляшко, громадський та військовий діяч Костянтин Гришин.

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Коломойського визнали екстремістом

Російські опозиційні джерела зазначили, що Коломойського та Ляшка внесли до так званої "національної частини" списку, куди зазвичай додають громадян Росії. Наразі невідомо, чи вже порушили якісь кримінальні справи проти олігарха в країні-агресорці.

Довідка: До переліку Росфінмоніторингу потрапляють фігуранти справ за статтями про екстремізм та тероризм. До імен обвинувачених за терористичними статтями у списку додають позначку — зірочку. Така позначка стоїть навпроти кожного українського діяча, внесеного до списку.

В Україні Коломойському вручили вже дві підозри

2 вересня олігарху вручили підозру одразу за кількома статтями. Йому інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та шахрайство. За даними слідства, Коломойський протягом 2013 – 2020 років привласнив понад пів мільярда гривень. Він виводив їх за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

У цей же день Коломойському обрали запобіжний захід. Районний суд Києва запропонував вибір: або тримання під вартою протягом двох місяців, або внесення альтернативної застави у розмірі 510 мільйонів гривень. Оскільки олігарх відмовився вносити заставу, його відправили до СІЗО.

Тим часом бізнесмену повідомили про нову підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 мільярда гривень.

Згодом стало відомо, що прокуратура попросила збільшити суму застави до 5,8 мільярда гривень. Суд пішов на зустріч і збільшив суму застави до 3,8 мільярдів гривень. Втім, Коломойський і тоді не планував її вносити.

25 вересня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію олігарха і залишив його під вартою. Відомо, що Коломойського планували брати на поруки ведучі "1+1". Зокрема, це ексміністр культури Олександр Ткаченко, СЕО каналу Ярослав Пахольчук, телеведучий Юрій Горбунов.