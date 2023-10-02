У Игоря Коломойского есть украинское гражданство. При этом неизвестно, есть ли у него гражданство других стран.
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Коломойский предоставил паспорт гражданина Украины
Во время заседания суда, где избирали меру пресечения Коломойскому, суд отметил, что он родился в Днепропетровске (сейчас Днепр – 24 Канал) и является гражданином Украины, которого подозревают в совершении уголовных правонарушений.
В то же время суд ни разу не затронул вопрос наличия гражданства других стран. В частности, речь идет о гражданстве Кипра и Израиля.
Ранее обратили внимание на то, что в тексте подозрения его называют "гражданином Израиля и Кипра, лишенным украинского гражданства", но на заседании судья говорил о нем как о "гражданине Украины".
В Шевченковском районном суде Киева подтвердили, что для удостоверения личности Игорь Коломойский предоставил украинский паспорт.
Дело Коломойского: последние новости
- Олигарху Игорю Коломойскому 2 сентября вручили подозрение сразу по нескольким статьям. Его подозревают в легализации имущества, полученного мошенническим путем. Установлено, что в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
- Также ему 7 сентября сообщили о подозрении в деле "ПриватБанка". Его подозревают в завладении 9,2 миллиарда гривен банка.
- 15 сентября Коломойскому объявили новое подозрение – в незаконном обогащении на сумму в 5,8 миллиарда гривен. Таким образом, всего ему сообщили уже о трех подозрениях. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год олигарх незаконно завладел 5,8 миллиарда гривен. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, где он был учредителем и акционером.
- Заседание в Киевском апелляционном суде по делу Игоря Коломойского 6 сентября не состоялось. Причиной этого называют отсутствие материалов – решение еще не поступило в инстанцию. Его перенесли на 25 сентября. До того времени он находился под стражей, ведь именно такую меру пресечения избрал суд.
- 25 сентября состоялось судебное заседание, однако оно ничего не изменило: суд оставил меру пресечения и возможность внести залог. Украинская журналистка и телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук отметила, что Игоря Коломойского может взять на поруки команда его телеканала. По ее словам, олигарха готовы поддержать экс-министр культуры Александр Ткаченко, СЕО канал Ярослав Пахольчук, телеведущий Юрий Горбунов, а также другие представители телеканала.