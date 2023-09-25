Олигарх также объяснил, что лично ему об этом процессе якобы не сообщалось. В то же время это, по его словам, следует из материалов дела.

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Коломойский рассказал об украинском гражданстве

Игорь Коломойский на вопрос журналистов о наличии у него украинского гражданства в шутку сказал, что уже не имеет его.

Вроде как забрали (украинское гражданство – 24 Канал),

– сказал бизнесмен.

Кроме того, он отметил, что украинский паспорт не отдавал, а также еще раз подтвердил, что у него есть паспорт Кипра и Израиля. В то же время на замечание журналистки, что в Украине запрещено двойное гражданство, Коломойский иронически рассказал, что "тройное – не запрещено".

Коломойский пошутил о гражданстве Украины / Видео "Радио Свободы"

В заключение бизнесмен подчеркнул, что сейчас его судят, как иностранца. В частности, его рассматривают как гражданина Израиля и Кипра, но не как Украину.

Суд не удовлетворил апелляцию Коломойского