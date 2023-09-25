Перед началом заседания Коломойский сказал журналистам, что ждет от суда "справедливости" и заметил, что держат его в "нормальных условиях": нареканий на еду в изоляторе у него нет и кормят там хорошо.

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Коломойский поделился, что ему не разрешают видеться с родственниками, но пускают к нему адвокатов.

Бизнесмен также отметил, что не общался с Владимиром Зеленским с самого начала полномасштабного вторжения.

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На заседание пришли работники телеканала "1+1" – ведущие Наталья Мосейчук и Юрий Горбунов, а также эксминистр культуры Александр Ткаченко.

Дело Коломойского: главное