Перед початком засідання Коломойський сказав журналістам, що чекає від суду "справедливості" та зауважив, що тримають його в "нормальних умовах": нарікань на їжу в ізоляторі у нього немає і там годують добре.
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Коломойський поділився, що йому не дозволяють бачитися з родичами, але пускають до нього адвокатів.
Бізнесмен також зауважив, що не спілкувався з Володимиром Зеленським від початку повномасштабного вторгнення.
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На засідання прийшли працівники телеканалу "1+1" – ведучі Наталія Мосейчук, та Юрій Горбунов, а також ексміністр культури Олександр Ткаченко.
Справа Коломойського: головне
- 2 вересня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці з можливість внести заставу у розмірі майже 510 мільйонів гривень. Коломойський не став сплачувати заставу і відправився у СІЗО.
- Олігарха звинувачують у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. І обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України: стаття 190 "Шахрайство" і стаття 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом". Максимальне покарання за цими двома статтями – до 12 років ув'язнення.
- За даними слідства, він незаконно отримав понад 5,8 мільярда гривень у період з 2013 по 2014 роки. Для цього він використовував інфраструктуру банківських установ, підконтрольних йому. Бізнесмен все заперечує.