Перед початком засідання Коломойський сказав журналістам, що чекає від суду "справедливості" та зауважив, що тримають його в "нормальних умовах": нарікань на їжу в ізоляторі у нього немає і там годують добре.

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Коломойський поділився, що йому не дозволяють бачитися з родичами, але пускають до нього адвокатів.

Бізнесмен також зауважив, що не спілкувався з Володимиром Зеленським від початку повномасштабного вторгнення.

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На засідання прийшли працівники телеканалу "1+1" – ведучі Наталія Мосейчук, та Юрій Горбунов, а також ексміністр культури Олександр Ткаченко.

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