Розгляд апеляції у справі Коломойського мав розпочатися о 12:40, пише 24 Канал. Захист Коломойського просить скасувати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави.

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Коломойському дозволили сидіти поруч зі своїми адвокатами

Коломойського доставили в будівлю Апеляційного суду Києва. Розгляд апеляції розпочався на 30 хвилин пізніше запланованого.

Суд дозволив Коломойському сидіти поруч зі своїми адвокатами.

Коломойського доставили в Апеляційний суд: дивіться відео

Коломойський в будівлі суду: дивіться відео

Як повідомляє Центр протидії корупції, у суд прибув цілий "десант" з медіахолдингу "1+1". Мовиться про Олександра Ткаченка, Олександра Дубінського, Наталію Мосійчук, Аллу Мазур, Юрія Горбунова, Ігоря Циганика, Олександра Моторного та інших.

Раніше суд призначив Коломойському тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 мільйонів гривень. Захист Коломойського заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

Ігор Коломойський у суді / Фото "РБК-Україна"

Що відомо про справу Коломойського