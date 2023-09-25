Рассмотрение апелляции по делу Коломойского должно было начаться в 12:40, пишет 24 Канал. Защита Коломойского просит отменить меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога.
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Коломойскому разрешили сидеть рядом со своими адвокатами
Коломойского доставили в здание Апелляционного суда Киева. Рассмотрение апелляции началось на 30 минут позже запланированного.
Суд разрешил Коломойскому сидеть рядом со своими адвокатами.
Коломойского доставили в Апелляционный суд: смотрите видео
Коломойский в здании суда: смотрите видео
Как сообщает Центр противодействия коррупции, в суд прибыл целый "десант" с медиахолдинга "1+1". Речь идет об Александре Ткаченко, Александре Дубинском, Наталье Мосийчук, Алле Мазур, Юрии Горбунове, Игоре Цыганике, Александре Моторном и других.
Ранее суд назначил Коломойскому содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Защита Коломойского заявила, что будет обжаловать решение суда.
Игорь Коломойский в суде / Фото "РБК-Украина"
Что известно о деле Коломойского
- 2 сентября Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на срок 2 месяца с возможностью внести залог в размере почти 510 миллионов гривен.
- Сторона защиты заявила, что Коломойский не будет вносить заставку. После того, как суд избрал олигарху меру пресечения, Коломойский отправился в СИЗО.
- Его обвиняют в легализации имущества, полученного мошенническим путем. Коломойского обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статья 190 "Мошенничество" и статья 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Максимальное наказание по двум статьям – до 12 лет заключения.
- Правоохранители установили, что бизнесмен с 2013 по 2020 год легализовал более полумиллиарда гривен. Для этого олигарх использовал инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.
- 15 сентября Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому – с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда.
- Суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила залог почти в 5,8 миллиарда гривен в связи с новым подозрением бизнесмену и "пропорционально причиненному ущербу" гривен.