Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева. Прокуратура просила увеличить сумму залога до 5,8 миллиарда гривен – "пропорционально причиненному ущербу". Причиной тому стало новое подозрение одиозному олигарху.

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В то же время суд увеличил сумму залога до 3,8 миллиарда гривен. Коломойский до сих пор не собирается ее вносить. Пока одиозный олигарх – под стражей в изоляторе СБУ.

Почему Коломойскому увеличили залог

Новое подозрение Коломойскому касается вероятной фальсификации платежных документов, а также отмывания доходов, полученных нелегальным путем.

Следователи заявили, что говорится о сумме в размере 5,8 миллиарда гривен. Их отмыли на протяжении 2013 – 2014 годов. Адвокаты Коломойского просили перенести заседание из-за того, что вроде бы не успели ознакомиться с материалами дела.

Это уже третье подозрение в коллекции Коломойского. Первые два ему сообщили в сентябре 2023 года. Что-то эта осень – очень неудачная для одиозного олигарха. Либо ретроградный Меркурий так действует, либо Коломойский перестал пить "кохве" с корицей по четвергам.