Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Прокуратура просила збільшити суму застави до 5,8 мільярда гривень – "пропорційно завданій шкоді". Причиною для цього стала нова підозра одіозному олігарху.

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Водночас суд збільшив суму застави до 3,8 мільярдів гривень. Коломойський досі не планує її вносити. Наразі одіозний олігарх – під вартою в ізоляторі СБУ.

Чому Коломойському збільшили заставу

Нова підозра Коломойському стосується ймовірної фальсифікації платіжних документів, а також – відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом.

Слідчі заявили, що мовиться про суму у розмірі 5,8 мільярда гривень. Їх відмили упродовж 2013 – 2014 років. Адвокати Коломойського просили перенести засідання через те, що начебто не встигли ознайомитися з матеріалами справи.

Це – вже третя підозра у колекції Коломойського. Перші дві йому повідомили також у вересні 2023 року. Щось ця осінь – дуже невдала для одіозного олігарха. Або ретроградний Меркурій так діє, або Коломойський перестав пити "кохве" з корицею по четвергах.