За даними слідчих, мовиться про відмивання 5,8 мільярда доларів протягом 2013 – 2014 років. Запобіжний захід Коломойському обирають в Шевченківському районному суді Києва 15 вересня 2023 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про новий запобіжний захід Коломойському

Прокурор заявив клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському, який Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив 2 вересня 2023 року.

Зокрема, прокурор просить про зміну у частині визначення розміру застави, а саме: заставу у розмірі 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (це орієнтовно 509 мільйонів 960 тисяч) збільшити до 2,19 мільйона прожиткових мінімумів для працездатних осіб – тобто до майже 5,88 мільярда гривень.



Прохальна частина клопотання прокурора щодо запобіжного заходу Коломойському / Фото надане 24 Каналу

Варто зауважити, що адвокати Коломойського просили перенести засідання через те, що не мали достатньо часу, щоб ознайомитись з матеріалами справи та підготовитись до захисту. Також суд оголошував перерву через клопотання адвокатів підозрюваного про відвід судді.

Ба більше, адвокати Ігоря Коломойського переконували, що обрання запобіжного заходу відбувається з порушенням вимог законодавства. Адже про засідання повідомили за декілька годин до початку та суддя не допустив журналістів 1+1, ICTV та інших до засідання.

Проте суддя Шевченківського суду Олена Чайка не підтримала відвід слідчого судді Олексія Гляня. Станом на 22 годину 15 вересня засідання суду тривало.

Коротко про справу Коломойського

15 вересня Служба безпеки, Бюро економічної безпеки й Офіс генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

У новій підозрі мовиться про те, що Коломойський міг створити злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Воно дозволило підозрюваному робити буцімто систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоч насправді їх банк не отримував. Це дозволило Коломойському отримати 5,98 мільярда доларів.

Варто додати, що журналіст Олег Новіков заявив, що суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко оголосив про сплив строків досудового розслідування у справі Коломойського та відпустив без запобіжного заходу колишнього заступника керівника напрямку, директора департаменту міжбанківського дилінгу "Приватбанку" Ярослава Лугового.

За даними журналіста, у стінах самого суду є розбіжності щодо строків давності у цій справі. Адже слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна застосувала запобіжний захід у вигляді 1,61 мільйона гривень застави щодо колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій "Приватбанку" Надії Конопкіної.

Зверніть увагу! Щодо Ігоря Коломойського це вже третя підозра. Першу повідомили 2 вересня 2023 року через ймовірне заволодіння понад 570 мільйонами гривень шахрайським шляхом. Вже 7 вересня йому повідомили про підозру щодо заволодіння 9,2 мільярда гривень "Приватбанку".