По данным следователей, говорится об отмывание 5,8 миллиарда долларов в течение 2013 – 2014 годов. Меру пресечения Коломойскому избирают в Шевченковском районном суде Киева 15 сентября 2023 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о новой мере пресечения Коломойскому

Прокурор заявил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому, которое Шевченковский районный суд города Киева принял 2 сентября 2023 года.

В частности, прокурор просит об изменении части определения размера залога, а именно: залог в размере 190 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (это ориентировочно 509 миллионов 960 тысяч) увеличить до 2,19 миллиона прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – то есть до почти 5,88 миллиарда гривен.



Просительная часть ходатайства прокурора по мере пресечения Коломойскому / Фото предоставлено 24 Каналу

Стоит отметить, что адвокаты Коломойского просили перенести заседание из-за того, что у них не было достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела и подготовиться к защите. Также суд объявлял перерыв из-за ходатайства адвокатов подозреваемого об отводе судьи.

Более того, адвокаты Игоря Коломойского убеждали, что избрание меры пресечения происходит с нарушением требований законодательства. Ведь о заседании сообщили за несколько часов до начала и судья не допустил журналистов 1+1, ICTV и других на заседание.

Однако судья Шевченковского суда Елена Чайка не поддержала отвод следственного судьи Алексея Гляня. По состоянию на 22 часа 15 сентября заседание суда длилось.

Кратко о деле Коломойского

15 сентября Служба безопасности, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

В новом подозрении говорится о том, что Коломойский мог создать преступную группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. Оно позволило подозреваемому делать якобы систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле их банк не получал. Это позволило Коломойскому получить 5,98 миллиарда долларов.

Следует добавить, что журналист Олег Новиков заявил, что судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко объявил об истечении сроков досудебного расследования по делу Коломойского и отпустил без меры пресечения бывшего заместителя руководителя направления, директора департамента межбанковского диллинга "Приватбанка" Ярослава Лугового.

По данным журналиста, в стенах самого суда есть разногласия по поводу сроков давности по этому делу. Ведь следственная судья ВАКС Лариса Задорожная применила меру пресечения в размере 1,61 миллиона гривен залога в отношении бывшей начальницы департамента межбанковских операций "Приватбанка" Надежды Конопкиной.

Обратите внимание! Насчет Игоря Коломойского это уже третье подозрение. Первое сообщили 2 сентября 2023 года через вероятное завладение свыше 570 миллионов гривен мошенническим путем. Уже 7 сентября ему сообщили о подозрении в завладении 9,2 миллиарда гривен "Приватбанка".