По данным следователей, говорится об отмывание 5,8 миллиарда долларов в течение 2013 – 2014 годов. Меру пресечения Коломойскому избирают в Шевченковском районном суде Киева 15 сентября 2023 года, пишет 24 Канал.
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Что известно о новой мере пресечения Коломойскому
Прокурор заявил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому, которое Шевченковский районный суд города Киева принял 2 сентября 2023 года.
В частности, прокурор просит об изменении части определения размера залога, а именно: залог в размере 190 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (это ориентировочно 509 миллионов 960 тысяч) увеличить до 2,19 миллиона прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – то есть до почти 5,88 миллиарда гривен.
Просительная часть ходатайства прокурора по мере пресечения Коломойскому / Фото предоставлено 24 Каналу
Стоит отметить, что адвокаты Коломойского просили перенести заседание из-за того, что у них не было достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела и подготовиться к защите. Также суд объявлял перерыв из-за ходатайства адвокатов подозреваемого об отводе судьи.
Более того, адвокаты Игоря Коломойского убеждали, что избрание меры пресечения происходит с нарушением требований законодательства. Ведь о заседании сообщили за несколько часов до начала и судья не допустил журналистов 1+1, ICTV и других на заседание.
Однако судья Шевченковского суда Елена Чайка не поддержала отвод следственного судьи Алексея Гляня. По состоянию на 22 часа 15 сентября заседание суда длилось.
Кратко о деле Коломойского
- 15 сентября Служба безопасности, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.
- В новом подозрении говорится о том, что Коломойский мог создать преступную группировку, состоящую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. Оно позволило подозреваемому делать якобы систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле их банк не получал. Это позволило Коломойскому получить 5,98 миллиарда долларов.
- Следует добавить, что журналист Олег Новиков заявил, что судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко объявил об истечении сроков досудебного расследования по делу Коломойского и отпустил без меры пресечения бывшего заместителя руководителя направления, директора департамента межбанковского диллинга "Приватбанка" Ярослава Лугового.
- По данным журналиста, в стенах самого суда есть разногласия по поводу сроков давности по этому делу. Ведь следственная судья ВАКС Лариса Задорожная применила меру пресечения в размере 1,61 миллиона гривен залога в отношении бывшей начальницы департамента межбанковских операций "Приватбанка" Надежды Конопкиной.