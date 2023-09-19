Игорь Коломойский в настоящее время находится в ИВС СБУ – изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины. Там олигарх прошел санитарную обработку.

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Какие условия содержания олигарха

Коломойский находится в скромных условиях. Его поместили в маленькую камеру с туалетом.

Сегодня Коломойский находится в небольшой, хоть и чистой камере изолятора временного содержания СБУ с "парашей" в углу. Один, без телевизора, интернета и телефона,

– сказал анонимный собеседник.

Сотрудники изолятора проверяют всю корреспонденцию бизнесмена. Его пребывание в ИВС СБУ усложняет следствие для Национального антикоррупционного бюро Украины. Ибо детективам приходится каждый раз получать разрешение в Бюро экономической безопасности для доступа к олигарху.

Почему бизнесмена держат именно в изоляторе

Журналисты выяснили, что Коломойского поместили в ИВС СБУ для обеспечения его надежной охраны и лишения возможности влиять на свидетелей. Два человека уже столкнулись с запугиваниями.

Эти свидетели получили от неустановленных лиц угрозы нанесения вреда здоровью и лишения жизни. Это произошло во время досудебного расследования. Двое свидетелей уже допрошены в суде.

Как могла сложиться судьба Коломойского

Как объясняет издание, если бы олигарху вручило подозрение НАБУ, а не СБУ, то он сейчас находился бы в Лукьяновском СИЗО. По данным журналистов, там условия содержания более комфортные.

Отмечается, что в следственном изоляторе Минюста можно официально за деньги получить камеру со всеми удобствами. Анонимный источник сообщил изданию, что за взятку там можно проносить телефоны.

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