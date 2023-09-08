Причина такого решения Коломойского лежит на поверхности, однако большинство даже и не рассматривало бы именно такой вариант. Свое предположение в эфире 24 Каналу выразил журналист-расследователь издания "Наши деньги" Юрий Николов.

Смотрите также Борьба против незаконного обогащения в Украине: за кем придут после Коломойского

"Я думаю, у Коломойского и нет таких денег официально, поскольку деньги на залог нужно вносить из прозрачных, "белых и пушистых" источников. Или кто-то за него должен внести деньги в понятное происхождение", – отметил Юрий Николов.

Где подевались деньги Коломойского

Дело в том, что у Игоря Коломойского давно арестованы счета по решению британского суда. Поэтому вполне вероятно, что у него есть средства на собственное бытовое содержание, но не больше.

Не исключаю, что он просто не может такую сумму мобилизовать единовременно. Но с другой стороны – если даже может, то, что ему мешает посидеть в СИЗО СБУ? Может аллергия там легче переносится, у него же аллергия на сезонные цветы.

– иронизирует журналист.

К тому же условия, не стоит наивно считать, что содержание Коломойского в СИЗО существенно не отличаются от условий, которые могли бы быть у рядового украинца при таких серьезных обвинениях.

Юрий Николов объяснил, почему Коломойский не вносит залог: смотреть видео

Дело Игоря Коломойского: что известно