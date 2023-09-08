Причина такого рішення Коломойського лежить на поверхні, однак більшість навіть і не розглядала б саме такого варіанту. Своє припущення в ефірі 24 Каналу висловив журналіст-розслідувач видання "Наші гроші" Юрій Ніколов.

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"Я думаю, у Коломойського і немає таких грошей офіційно, оскільки гроші на заставу треба вносити з прозорих, "білих і пухнастих" джерел. Або хтось за нього має внести гроші зрозумілого походження", – зауважив Юрій Ніколов.

Де поділись гроші Коломойського

Річ у тім, що в Ігоря Коломойського давно заарештовані рахунки за рішенням британського суду. Тому цілком імовірно, що він має кошти на власне побутове утримання, але не більше.

Не виключаю, що він просто не може таку суму мобілізувати одноразово. Але з іншого боку – якщо навіть може, то що йому заважає посидіти в СІЗО СБУ? Може алергія там легше переноситься, у нього ж алергія на сезонні квіти,

– зіронізував журналіст.

До того ж умови, не варто наївно вважати, що утримання Коломойського в СІЗО суттєво не відрізняються від умов, які б могли бути у пересічного українця за таких серйозних звинувачень.

Юрій Ніколов пояснив, чому Коломойський не вносить заставу: дивитись відео

Справа Ігоря Коломойського: що відомо