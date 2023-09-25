Олігарх також пояснив, що особисто йому про цей процес нібито не повідомляли. Водночас це, за його словами, випливає з матеріалів справи.

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Коломойський розповів про українське громадянство

Ігор Коломойський на запитання журналістів щодо наявності у нього українського громадянства жартома сказав, що вже не має його.

Начебто як забрали (українське громадянство – 24 Канал),

– сказав бізнесмен.

Крім того, він зазначив, що український паспорт не віддавав, а також вкотре підтвердив, що має паспорт Кіпру та Ізраїлю. Водночас на заувагу журналістки про те, що в Україні заборонене подвійне громадянство Коломойський іронічно розповів, що "потрійне – не заборонене".

Коломойський пожартував про громадянство України / Відео "Радіо Свободи"

Наостанок бізнесмен наголосив, що наразі його судять, як іноземця. Зокрема, його розглядають як громадянина Ізраїлю та Кіпру, але не як України.

Суд не задовольнив апеляцію Коломойського