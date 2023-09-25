Олігарх також пояснив, що особисто йому про цей процес нібито не повідомляли. Водночас це, за його словами, випливає з матеріалів справи.
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Коломойський розповів про українське громадянство
Ігор Коломойський на запитання журналістів щодо наявності у нього українського громадянства жартома сказав, що вже не має його.
Начебто як забрали (українське громадянство – 24 Канал),
– сказав бізнесмен.
Крім того, він зазначив, що український паспорт не віддавав, а також вкотре підтвердив, що має паспорт Кіпру та Ізраїлю. Водночас на заувагу журналістки про те, що в Україні заборонене подвійне громадянство Коломойський іронічно розповів, що "потрійне – не заборонене".
Коломойський пожартував про громадянство України / Відео "Радіо Свободи"
Наостанок бізнесмен наголосив, що наразі його судять, як іноземця. Зокрема, його розглядають як громадянина Ізраїлю та Кіпру, але не як України.
Суд не задовольнив апеляцію Коломойського
- Апеляційний суд Києва 25 вересня вирішив не змінювати запобіжний захід Ігорю Коломойському, а також залишити його у СІЗО. Крім цього, судді також не змінили суму грошової застави бізнесмену – вона лишилася на рівні 3,89 мільярда гривень.
- Водночас телеведучі та працівники телеканалу "1+1" вирішили взяти Коломойського на поруки та завіряли суддів, що він "не втече з України". Зокрема, загалом за бізнесмена заступилися 15 осіб, серед яких були українські журналістки та телеведучі Наталя Мосейчук, Алла Мазур, ексміністр культури Олександр Ткаченко, ведучий Юрій Горбунов, а також українська активістка Ірма Крат.
- До судового засідання Коломойський сказав, що у СІЗО його годують добре, а умови в ізоляторі нормальні. Водночас бізнесмен побідкався, що йому не дозволяють бачитися з родичами, але пускають до нього адвокатів.