Адвокати олігарха Ігоря Коломойського раніше повідомляли, що його позбавили доступу до життєво важливих ліків. Через це захист подавав апеляцію про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, проте суд вирішив залишити його у СІЗО.

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Наявність відповідних діагнозів олігарх підтвердив у залі суду. Також він заявив, що не отримує необхідного лікування на постійній основі.

Адвокати попросили про проведення незалежного медичного обстеження. Також сторона захисту повідомила, що клієнт може потребувати операції через камені в нирках.

Сторона обвинувачення наполягала, що слідство ще не завершило необхідні процесуальні дії. Також вони говорили про ймовірний тиск на свідків.

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