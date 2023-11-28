Найбільша частка акцій

Компанія JKX повідомила, що 1 листопада 2022 року Eclairs Group Limited (EGL), зареєстрована на Британських Віргінських островах, була виключена з реєстру та, відповідно до законодавства Островів, ліквідована 4 липня 2023 року.

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До цього EGL частково контролював український бізнесмен Ігор Коломойський. Компанія ж була основним акціонером JKX і мала частку 32,66%.

До слова! Також втратив свою частку у компанії Геннадій Боголюбов, який також був акціонером JKX Oil&Gas LTD через Eclairs Group Limited

Інші акціонери

У лютому 2022 року JKX Oil & Gas PLC перереєструвалася, перетворившись із публічної компанії на приватний суб'єкт під назвою JKX Oil&Gas LTD в Британії. Основним активом цієї компанії є українська Полтавська газонафтова компанія.

Довідка! Полтавська газонафтова компанія вважається однією з провідних недержавних нафтогазовидобувних фірм в Україні. У неї є п'ять ліцензій на видобуток і одна на геологічне вивчення, зокрема дослідно-промислову експлуатацію.

У грудні 2021 року основними акціонерами JKX були Eclairs Group, що належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, які мали там 27,54% акцій.

JKX Oil & Gas PLC також має 10% акцій у ПрАТ ВК Укрнафтобуріння, чиї корпоративні права були арештовані у весні 2023 року і пізніше передані в управління ПАТ Укрнафта.