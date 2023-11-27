Голова комітету ВР з питань фінансів – Данило Гетьманцев – повідомив про те, що перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року. Тепер очікується підписання документу президентом. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо про законопроєкт

Верховна Рада на засіданні 17 жовтня підтримала в першому читанні законопроєкт №10016 про повернення податкових перевірок бізнесу. Зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення.

Кого перевірятимуть

Платники податків у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції. Платники податків у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги. Нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва. Інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріям.

До планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 мільйонів гривень, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Для кого мораторій продовжується

З 1 грудня 2023 року діятиме мораторій на: