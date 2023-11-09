Кого й коли перевірятиме податкова

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт №10016-д передбачає повне скасування мораторію на податкові перевірки. Відповідне рішення вже повинне набрати чинності з 1 грудня.

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Повідомляється, що повернення податкових перевірок стосується не усіх. Так, з МВФ вдалося домовитися про те, що ФОПів першої та другої груп не можна буде перевіряти до 1 грудня 2024 року.

Важливо! Повернення довоєнних податків та податкових перевірок – це вимога МВФ, яку Україна повинна виконати заради траншу.

З 1 грудня 2023 року до 31 грудня 2024 року планові податкові перевірки можуть відбутися у наступних підприємців:

– виробників і продавців підакцизної продукції;

– грального бізнесу;

– бізнесу, який надає фінансові або платіжні послуги;

– нерезидентів, які працюють через відокремлені підрозділи.

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Також існує перелік критеріїв, відповідність бодай одному з яких передбачає можливість податкових перевірок. Йдеться про менший рівень сплати податку на прибуток, ПДВ, зарплати, аніж в середньому по галузі. Інтерес податківців може спровокувати вдвічі більше за кредиторську дебіторська заборгованість, або ж витрати у понад 75% від доходу, який становить більш як 10 мільйонів гривень на рік.