Кого й коли перевірятиме податкова
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт №10016-д передбачає повне скасування мораторію на податкові перевірки. Відповідне рішення вже повинне набрати чинності з 1 грудня.
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Повідомляється, що повернення податкових перевірок стосується не усіх. Так, з МВФ вдалося домовитися про те, що ФОПів першої та другої груп не можна буде перевіряти до 1 грудня 2024 року.
З 1 грудня 2023 року до 31 грудня 2024 року планові податкові перевірки можуть відбутися у наступних підприємців:
– виробників і продавців підакцизної продукції;
– грального бізнесу;
– бізнесу, який надає фінансові або платіжні послуги;
– нерезидентів, які працюють через відокремлені підрозділи.
Також існує перелік критеріїв, відповідність бодай одному з яких передбачає можливість податкових перевірок. Йдеться про менший рівень сплати податку на прибуток, ПДВ, зарплати, аніж в середньому по галузі. Інтерес податківців може спровокувати вдвічі більше за кредиторську дебіторська заборгованість, або ж витрати у понад 75% від доходу, який становить більш як 10 мільйонів гривень на рік.