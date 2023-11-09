Кого и когда будет проверять налоговая
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, законопроект №10016-д предусматривает полную отмену моратория на налоговые проверки. Соответствующее решение уже должно вступить в силу с 1 декабря.
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Сообщается, что возврат налоговых проверок касается не всех. Да, с МВФ удалось договориться о том, что ФЛП первой и второй групп нельзя будет проверять до 1 декабря 2024 года.
С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года плановые налоговые проверки могут состояться у следующих предпринимателей:
– производителей и продавцов подакцизной продукции;
– игорного бизнеса;
– бизнеса, оказывающего финансовые или платежные услуги;
– нерезидентов, работающих через обособленные подразделения.
Также существует список критериев, соответствие хотя бы одному из которых предусматривает возможность налоговых проверок. Речь идет о меньшем уровне уплаты налога на прибыль, НДС, зарплаты, чем в среднем по отрасли. Интерес налоговиков может спровоцировать вдвое больше кредиторской дебиторской задолженности, или же расходы более чем в 75% от дохода, который составляет более 10 миллионов гривен в год.