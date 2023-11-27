Председатель комитета ВР по вопросам финансов – Даниил Гетьманцев – сообщил о том, что проверки рисковых предприятий будут возобновлены с 1 декабря 2023 года. Теперь ожидается подписание документа президентом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Что известно о законопроекте

Верховная Рада на заседании 17 октября поддержала в первом чтении законопроект №10016 о возврате налоговых проверок бизнесу. Отмечается, что проверки во время действия военного положения будут проводиться исключительно при безопасных условий их проведения.

Кого будут проверять

Налогоплательщики в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции. Налогоплательщики в сфере организации и проведения азартных игр в Украине. Налогоплательщики, предоставляющие/предоставляющие финансовые, платежные услуги. Нерезиденты, осуществляющие/осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства. Другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериям.

В плановые проверки могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;

годовой доход составляет более 10 миллионов гривен, при этом общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

Для кого мораторий продолжается

С 1 декабря 2023 года будет действовать мораторий на: