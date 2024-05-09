Суд обрав Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство

Ігорю Коломойському 8 травня повідомили про чергову підозру. Вже сьогодні, 9 травня Печерський районний суд Києва обрав бізнесмену запобіжний захід у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.

Суд вирішив, що Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права внесення застави.

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Коломойського підозрюють у замовному вбивстві

За даними слідства, у 2003 році бізнесмен замовив замах на директора українсько-американської консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка. Наразі Офіс генпрокурора проводить "невідкладні слідчі дії", щоб викрити всіх причетних до злочину.

Чим ще "відзначився" Ігор Коломойський