Суд обрав Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство
9 травня 2024, 15:15Читать новость на русском
Джерело:"Ґрати"
Ігорю Коломойському 8 травня повідомили про чергову підозру. Вже сьогодні, 9 травня Печерський районний суд Києва обрав бізнесмену запобіжний захід у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.
Суд вирішив, що Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права внесення застави.
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Коломойського підозрюють у замовному вбивстві
За даними слідства, у 2003 році бізнесмен замовив замах на директора українсько-американської консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка. Наразі Офіс генпрокурора проводить "невідкладні слідчі дії", щоб викрити всіх причетних до злочину.
Чим ще "відзначився" Ігор Коломойський
- У вересні 2023 року Ігор Коломойський отримав підозру у шахрайстві та легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. 2 вересня стало відомо, що Коломойському обрали запобіжний захід. Суд постановив взяти олігарха під варту на 2 місяці. Йому залишили можливість внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.
- 27 жовтня 2023 року судді Шевченківського районного суду Києва продовжили термін перебування Коломойського в слідчому ізоляторі щонайменше два місяці – до 2 грудня 2023 року.
- Суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів бізнесмена та залишив його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,7 мільярда гривень.
- 23 листопада 2023 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів та продовжив досудове розслідування до 2 березня 2024 року включно по справі про заволодіння Коломойським коштами "Приватбанку".
- 28 лютого 2024 року Шевченківський райсуд Києва вчергове продовжив запобіжний захід Коломойському ще на два місяці. Згідно з рішенням суду, він мав перебувати в СІЗО до 25 квітня 2024 року. Згодом, 22 квітня Шевченківський райсуд продовжив термін запобіжного заходу до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 мільярда гривень до 1,96 мільярда.