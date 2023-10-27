Як пишуть ЗМІ, що були на засіданні Шевченківського районного суду Києва 27 жовтня, щонайменше два місяці Коломойський буде в слідчому ізоляторі – тобто до 2 грудня 2023 року. Відповідне рішення ухвалила суддя Олена Мєлєшак.
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Коломойського триматимуть під вартою
Власне, прокурор клопотав про продовження утримання олігарха в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки. Однак йшлося в його заяві і про альтернативу у вигляді застави в понад 3,8 мільярда гривень.
Водночас адвокати Коломойського наголошували на зміні запобіжного заходу на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області. Захист заявляв про незадовільний стан здоров'я олігарха.
Суддя, погодивши розголошення медичних даних із Коломойським, зачитала медичний висновок від 26 жовтня, у якому зазначений значний список хронічних хвороб Коломойського та рекомендоване перебування під наглядом лікаря,
– пишуть журналісти зі зали суду.
Зауважимо, що перед президією суддів виступив також лікар Олексій Паранько. Він підтвердив зазначені діагнози на основі аналізів та обстежень олігарха. У відповідь на це суд зобов'язав керівника ізолятора забезпечити належне лікування бізнесмена та медичні обстеження для нього.
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Згадаємо, що Ігор Коломойський цими днями віддав права на медіахолдинг "1+1". Тепер ними володітиме управління трудового колективу. Відповідатиме – чинний генеральний директор компанії, зараз це Ярослав Пахольчук.
Окрім того, важливо, що підозрюють олігарха в заволодінні 5,8 мільярда гривень. Перед тим йому вручили іншу підозру в заволодінні 9,2 мільярда, які належали банку.